Der Medienpreis 2025 des Deutschen Bundestags geht an den Journalisten, Autor und Regisseur Jan N. Lorenzen für seine ARD-Dokumentation „Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten“. In ihrer Begründung hob die unabhängige Fachjury des Medienpreises vor allem die herausragende journalistische Rechercheleistung hervor.

Bei der Preisverleihung am Dienstag, 13. Januar 2026 betonte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: „Professioneller Parlamentsjournalismus ist gerade jetzt unersetzlich. In einer Zeit, in der sich Informationen in Sekunden verbreiten und Aufmerksamkeit oft die wichtigste Währung zu sein scheint. Mehr denn je braucht unsere Demokratie genaue Beobachtung, sorgfältige Recherche und nachvollziehbare Einordnung. Dabei halte ich es für wichtig, dass der mediale Scheinwerfer nicht nur auf das Abseitige und manchmal auch Absurde gerichtet wird, sondern auch die Arbeit im Maschinenraum der Demokratie verständlich übersetzt wird. Denn wer versteht, wie parlamentarische Abläufe sind, ist weniger anfällig für Misstrauen – und eher bereit, inhaltliche Differenzen als notwendigen Teil des demokratischen Geschäfts zu akzeptieren.“

Seit mehr als drei Jahrzehnten würdigt der Medienpreis Parlament publizistische Arbeiten, die zu einer vertieften Beschäftigung mit Politik und Parlamentarismus beitragen. Er ist mit 5.000 Euro dotiert.

Der von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner für die Dauer der Wahlperiode berufenen, unabhängigen Fachjury gehören an: Dr. Helene Bubrowski (Table Media/Juryvorsitzende), Katharina Hamberger (Deutschlandfunk), Miriam Hollstein (Stern), Andrea Kümpfbeck (Augsburger Allgemeine), Micky Beisenherz (u.a. Nachrichten-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“), Dr. Eckart Lohse (FAZ), Markus Preiß (ARD-Hauptstadtstudio), Jörg Quoos (Funke Zentralredaktion) und Steffen Schwarzkopf (Welt TV).

Weitere Informationen zum Medienpreis Parlament finden Sie unter www.bundestag.de/medienpreis.

