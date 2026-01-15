Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages veranstaltet am Samstag, den 17. Januar 2026, eine Bürgersprechstunde bei der „Grünen Woche 2026“ in Berlin.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern auf und leitet diese dem Parlament zu. Dabei ist es den Mitgliedern des Petitionsausschusses wichtig, schnell und unkompliziert zu helfen.

Bürgerinnen und Bürger können am 17. Januar mit den folgenden Abgeordneten ins Gespräch kommen:

Benedikt Büdenbender (CDU/CSU) voraussichtlich von 11 bis 13 Uhr

Heiko Hain (CDU/CSU) voraussichtlich von 10 bis 11.30 Uhr

Nicole Hess (AfD) voraussichtlich von 11 bis 14 Uhr

Ina Latendorf (Die Linke) voraussichtlich von 13 bis 16 Uhr.

Der Deutsche Bundestag ist während der gesamten Messezeit vom 16. bis 25. Januar mit seinem Stand bei der „Grünen Woche 2026“ vertreten.

