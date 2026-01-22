Öffentliche Anhörung des Bildungsausschusses zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit
Zeit:
Montag, 26. Januar 2026
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien
BT-Drucksache 21/3193
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a13_Bildung-Familie-Senioren-Frauen-und-Jugend/OeffentlicheSitzungen/1135808-1135808
