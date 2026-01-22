Zwei öffentliche Anhörungen des Innenausschusses zum Luftsicherheitsgesetz sowie zum Bundespolizeigesetz
Zeit:
Montag, 26. Januar 2026
,
11.30 Uhr sowie 14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200
Ab 11.30 Uhr:
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Luftsicherheitsgesetzes
BT-Drucksache 21/3252
Ab 14.00 Uhr:
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Bundespolizeigesetzes
BT-Drucksache 21/3051
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/inneres/anhoerungen/1137416-1137416
https://www.bundestag.de/ausschuesse/inneres/anhoerungen/1137424-1137424
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.