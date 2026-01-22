Zwei öffentliche Anhörungen des Gesundheitsausschusses zu ausländischen Berufsqualifikationen sowie zur Kindergesundheit
Zeit:
Mittwoch, 28. Januar 2026
,
15.00 Uhr sowie 16.15 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300
Ab 15.00 Uhr:
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsqualifikationen in Heilberufen
BT-Drucksache: 21/3207
Ab 16.15 Uhr:
Öffentliche Anhörung zum
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kindergesundheit stärken – Versorgung umfassend verbessern und nachhaltig finanzieren
BT-Drucksache: 21/2721
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1136768-1136768
https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1136810-1136810
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.