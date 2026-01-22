Ab 15.00 Uhr:

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsqualifikationen in Heilberufen

BT-Drucksache: 21/3207

Ab 16.15 Uhr:

Öffentliche Anhörung zum

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kindergesundheit stärken – Versorgung umfassend verbessern und nachhaltig finanzieren

BT-Drucksache: 21/2721

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1136768-1136768

https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1136810-1136810

Hinweise:

