Öffentliche Anhörung der Enquete-Kommission: „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“
Zeit:
Donnerstag, 29. Januar 2026
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900
Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ führt eine öffentliche Anhörung zu folgendem Thema durch:
„Balance von Exekutive und Legislative / Rolle der Opposition“.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Gremiums:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ee01/anhoerungen/1135414-1135414
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.