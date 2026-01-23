Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ führt eine öffentliche Anhörung zu folgendem Thema durch:

„Balance von Exekutive und Legislative / Rolle der Opposition“.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Gremiums:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ee01/anhoerungen/1135414-1135414

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

