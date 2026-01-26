Im Rahmen der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus wird am Eingang West des Reichstagsgebäudes ein Gruppenfoto der Bundestagspräsidentin und der vier weiteren Vertreter der Verfassungsorgane aufgenommen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir darum, sich unmittelbar im Anschluss an die Gedenkstunde – voraussichtlich 13.30 Uhr – vor den Tribünenzugängen auf der Besucherebene einzufinden. Von dort aus wird die akkreditierte Presse vor das Reichstagsgebäude geleitet.