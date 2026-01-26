26. Januar 2026 Presse
BILDTERMIN: Foto der Verfassungsorgane vor dem Schriftzug „WeRemember“
Zeit:
Mittwoch, 28. Januar 2026
,
13.40 Uhr – Treffpunkt vor den Tribünenzugängen auf der Besucherebene um 13.30 Uhr bzw. direkt im Anschluss an die Gedenkstunde
Ort: Reichstagsgebäude, Eingang West
Im Rahmen der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus wird am Eingang West des Reichstagsgebäudes ein Gruppenfoto der Bundestagspräsidentin und der vier weiteren Vertreter der Verfassungsorgane aufgenommen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir darum, sich unmittelbar im Anschluss an die Gedenkstunde – voraussichtlich 13.30 Uhr – vor den Tribünenzugängen auf der Besucherebene einzufinden. Von dort aus wird die akkreditierte Presse vor das Reichstagsgebäude geleitet.