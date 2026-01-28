28. Januar 2026 Presse
BILDTERMIN: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner trifft Entführungsopfer der Hamas
Zeit:
Donnerstag, 29. Januar 2026
,
17.45 Uhr – Zutritt zur Präsidialebene ab 17.35 Uhr
Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Raum 2 N 024
Am Donnerstag, 29. Januar, trifft Bundestagspräsidentin Julia Klöckner deutsch-israelische Entführungsopfer der Hamas, die nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober 2023 im Gazastreifen gefangen gehalten wurden. An dem Gespräch werden ebenfalls deren Angehörige und Angehörige von ermordeten Geiseln teilnehmen.