Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages veranstaltet am Samstag und Sonntag, 14./15. Februar 2026, jeweils eine Bürgersprechstunde bei der Messe „ABF – Abenteuer. Bewegung. Freizeit“ in Hannover.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge der Bürger auf und leitet diese dem Parlament zu. Dabei ist es den Mitgliedern des Petitionsausschusses wichtig, schnell und unkompliziert zu helfen.

Als Ansprechpartner wird am 14. Februar 2026 die Abgeordnete Simone Borchardt (CDU/CSU) voraussichtlich in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr zur Verfügung stehen, am 15. Februar 2026 befindet sich der Abgeordnete Kurt Klaus Kleinschmidt (AfD) voraussichtlich in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr für eine Bürgersprechstunde am Messestand.

Der Deutsche Bundestag ist während der gesamten Messezeit vom 11. bis 15. Februar 2026 mit seinem Stand bei der Messe „ABF – Abenteuer. Bewegung. Freizeit“ vertreten.