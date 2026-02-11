Am 24. Februar 2026 richtet der Deutsche Bundestag den Trauerstaatsakt für die am 1. Februar 2026 verstorbene ehemalige Bundesministerin und langjährige Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth aus.

Bitte beachten Sie dazu die folgenden Akkreditierungshinweise:

10 Uhr: Ökumenischer Gedenkgottesdienst in der Sankt Hedwigs-Kathedrale, Bebelplatz, 10117 Berlin

Pressevertreterinnen und Pressevertreter, die sich für den Gottesdienst anmelden möchten, übermitteln bitte ihren Vor- und Nachnamen sowie ihr Geburtsdatum und den Geburtsort per E-Mail an presse@erzbistumberlin.de. Anmeldeschluss ist der 16. Februar abends.

12 Uhr: Trauerstaatsakt im Plenarsaal des Deutschen Bundestages - SONDERAKKREDITIERUNG ERFRORDERLICH!

Pressevertreterinnen und Pressevertreter, die über den Trauerstaatsakt berichten möchten, benötigen am 24. Februar 2026 zum Betreten des Reichstagsgebäudes

eine gültige Presseakkreditierung des Deutschen Bundestages

UND eine Sonderakkreditierung.

Die Sonderakkreditierung ist erforderlich bis zum Ende des Trauerstaatsaktes um ca. 13.30 Uhr.

Zur Anmeldung für eine Sonderakkreditierung übermitteln Sie bitte bis spätestens Mittwoch, 18. Februar 2026, 15 Uhr eine E-Mail an akkreditierung@bundestag.de mit folgenden Angaben:

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

beauftragendes Medium/Redaktion

Funktion (Redaktion oder Kamera/Technik oder Fotograf).

Abholung der Sonderakkreditierung ist zwingend notwendig!

Die Sonderakkreditierungen können in der Ausweisstelle des Deutschen Bundestages, Wilhelmstraße 65, Raum E 13, 10117 Berlin abgeholt werden:

Montag, 23. Februar 2026, 8 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Dienstag, 24. Februar 2026, 8 Uhr bis Veranstaltungsbeginn.

Pressevertreter, die keine gültige Jahresakkreditierung des Deutschen Bundestages besitzen, finden den Antrag zur Kurzzeitakkreditierung hier: https://www.bundestag.de/resource/blob/190188/5a116aaef16bf2d4779b9b1a5b182f58/akkreditierung.pdf

Hinweis zu der Berichterstattung über die Fraktionssitzungen am 24. Februar:

Im Anschluss an den Trauerstaatsakt findet ab 13.30 Uhr auf der Fraktionsebene des Reichstagsgebäudes ein Trauerempfang statt. Der Trauerempfang ist nicht presseöffentlich.

Die Fraktionssitzungen beginnen an diesem Tag um 16.00 Uhr. Der Zugang zur Fraktionsebene ist an diesem Tag für die Presse erst ab ca. 15.20 Uhr möglich.