Der Petitionsausschuss berät in einer öffentlichen Ausschusssitzung zwei Petitionen zu den folgenden Themen:

12.00 Uhr: Deutsche Bahn AG – Neuberechnung des Deutschlandtakts mit reduzierter Höchstgeschwindigkeit und einer Priorisierung des Bestandsnetzausbaus

13.00 Uhr: Arzneimittelwesen – Geplante Änderungen des medizinischen Cannabis-Gesetzes stoppen

In der Sitzung haben die Petentinnen und Petenten die Möglichkeit, ihr Anliegen kurz darzustellen und auf Nachfragen der Ausschussmitglieder zu erläutern. Für Rückfragen seitens der Abgeordneten stehen Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung zur Verfügung.

