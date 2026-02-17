17. Februar 2026 Presse

Öffentliche Anhörung des Landwirtschaftsausschusses zum Bundesjagdgesetz und zum Bundesnaturschutzgesetz

Zeit: Montag, 23. Februar 2026 , 16.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 700

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesjagdgesetzes und zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes
BT-Drucksache 21/3546

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/Landwirtschaft/a10_anhoerungen/1145558-1145558

Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.