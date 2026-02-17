Öffentliche Anhörung des Landwirtschaftsausschusses zum Bundesjagdgesetz und zum Bundesnaturschutzgesetz
Zeit:
Montag, 23. Februar 2026
,
16.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 700
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesjagdgesetzes und zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes
BT-Drucksache 21/3546
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/Landwirtschaft/a10_anhoerungen/1145558-1145558
Hinweise:
