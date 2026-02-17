Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesjagdgesetzes und zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes

BT-Drucksache 21/3546

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/Landwirtschaft/a10_anhoerungen/1145558-1145558

Hinweise:

