In Erinnerung an den vierten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 präsentiert der Deutsche Bundestag eine Sonderausstellung mit Werken zeitgenössischer ukrainischer Künstler aus der Kunstsammlung des Parlaments. Darüber hinaus wird auch eine Leihgabe der Botschaft der Ukraine ausgestellt: Das „Große Bernsteinherz der Ukraine“ reiste bereits durch mehrere europäische Städte und macht nun für zwei Wochen im Deutschen Bundestag Station.

Die Ausstellung wird von Vizepräsident Omid Nouripour in Anwesenheit des ukrainischen Botschafters eröffnet.

Bereits im Oktober 2022 lud der Kunstbeirat des Deutschen Bundestages die ukrainische Autorin und Fotografin Yevgenia Belorusets ein, im Reichstagsgebäude eine Installation zu realisieren, in deren Mittelpunkt ihr Tagebuch von den ersten Wochen des Krieges stand.

Seitdem hat der Kunstbeirat weitere Werke ukrainischer Künstlerinnen und Künstler erworben. Zudem wurde Boris Mikhailov, der Grand Seigneur der ukrainischen Fotografie, eingeladen, am Grundgesetz-Projekt „WIR. 19 Grundrechte. 19 künstlerische Positionen“ mitzuarbeiten. Alle Künstler erzählen mit ihren künstlerischen Mitteln über den Krieg.

Hinweis für Medienvertreter: Bei Interesse an einem Besuch der Ausstellung melden Sie sich unter kunst@bundestag.de gern an. Die Ausstellung läuft bis 10. März 2026.

