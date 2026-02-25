Öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses zum Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz
Zeit:
Mittwoch, 4. März 2026
,
16.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300
Öffentliche Anhörung zum
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung (Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz – ApoVWG)
BT-Drucksache 21/4084
b) Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
Flächendeckende Arzneimittelversorgung mit Apotheken zukunftssicher machen
BT-Drucksache 21/2553
c) Antrag der Abgeordneten Ates Gürpinar, Nicole Gohlke, Dr. Michael Arndt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
Apotheken stärken – Arzneimittelversorgung verbessern
BT-Drucksache 21/3829 (Vorbehaltlich der Überweisung durch das Plenum und vorbehaltlich des Anhörungsbeschlusses)
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1149384-1149384
