Öffentliche Anhörung zum

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung (Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz – ApoVWG)

BT-Drucksache 21/4084

b) Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Flächendeckende Arzneimittelversorgung mit Apotheken zukunftssicher machen

BT-Drucksache 21/2553

c) Antrag der Abgeordneten Ates Gürpinar, Nicole Gohlke, Dr. Michael Arndt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Apotheken stärken – Arzneimittelversorgung verbessern

BT-Drucksache 21/3829 (Vorbehaltlich der Überweisung durch das Plenum und vorbehaltlich des Anhörungsbeschlusses)

