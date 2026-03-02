Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages veranstaltet am Samstag, den 7. März 2026 eine Bürgersprechstunde bei der Messe „Thüringen Ausstellung“ in Erfurt.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern auf und leitet diese dem Parlament zu. Dabei ist es den Mitgliedern des Petitionsausschusses wichtig, schnell und unkompliziert zu helfen.

Als Ansprechpartner werden den Bürgerinnen und Bürgern am 7. März 2026 die Abgeordnete Nicole Hess (AfD) voraussichtlich in der Zeit von 11 bis 13 Uhr sowie der Abgeordnete Manfred Schiller (AfD) voraussichtlich in der Zeit von 12 bis 15 Uhr am Messestand zur Verfügung stehen.

Der Deutsche Bundestag ist während der gesamten Messezeit vom 28. Februar bis 8. März 2026 mit seinem Stand bei der Messe „Thüringen Ausstellung“ vertreten.

