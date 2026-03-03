3. März 2026 Presse
ACHTUNG – KORREKTUR: Bürgersprechstunde des Petitionsausschusses bei der Messe „Thüringen Ausstellung“ am Samstag, 7. März 2026, in Erfurt
Bitte beachten Sie den folgenden aktuellen Stand der Bürgersprechstunde des Petitionsausschusses bei der Messe „Thüringen Ausstellung“ am Samstag, 7. März 2026, in Erfurt:
Folgende Abgeordnete des Deutschen Bundestages stehen den Besuchern am Messestand in Halle 1, Stand B06, für Gespräche zur Verfügung:
Michael Hose (CDU/CSU) von 10 bis 12 Uhr
Manfred Schiller (AfD) von 12 bis 15 Uhr
Die ursprünglich vorgesehene Abgeordnete Nicole Hess (AfD) hat ihre Teilnahme abgesagt.