Am 18. März 1990 wurden die Abgeordneten der Volkskammer, des Parlaments der DDR, zum ersten und einzigen Mal frei, direkt und geheim gewählt. 36 Jahre später präsentiert der Deutsche Bundestag die Ausstellung „Das Volk ist sich seiner selbst bewusst geworden. Die 10. Volkskammer der DDR“, die mit zahlreichen Fotos und Dokumenten das geschichtsträchtige Wirken dieses Parlaments schildert.

Ablauf der Veranstaltung:

Eröffnungsansprache: Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow

Einführung: Kuratorin Kristina Volke

Podiumsgespräch:

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Präsidentin der 10. Volkskammer und letztes Staatsoberhaupt der DDR

Dr. Gregor Gysi, Mitglied der 10. Volkskammer und Mitglied des Deutschen Bundestages

Markus Meckel, Mitglied der 10. Volkskammer und letzter Minister für Auswärtige Angelegenheiten der DDR



Moderation: Henry Bernhard, Landeskorrespondent für Thüringen beim Deutschlandfunk

Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit der Deutsche Gesellschaft e.V. vorbereitet.

Medienvertreter sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Ausstellung wird bis zum 31. Dezember 2026 im Mauer-Mahnmal im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus gezeigt. Zugang über die Spree-Uferpromenade, Schiffbauerdamm, 10117 Berlin. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 – 18 Uhr, Eintritt frei und ohne Voranmeldung.

