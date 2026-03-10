Internetauftritte des Bundestages mit mehr als 100 Millionen Abrufen

Mit 102 Millionen Seitenabrufen verzeichneten die Internetauftritte des Deutschen Bundestages im Jahr 2025 einen neuen Spitzenwert. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Abrufe um rund 27 Prozent. Zurückzuführen ist der Anstieg unter anderem auf die fraktionsübergreifend ausgewogene Berichterstattung in Text und Bild und die lückenlosen Übertragungen des Parlamentsfernsehens aus Plenum und Ausschüssen.

Im Wahljahr 2025 punktete der Internetauftritt www.bundestag.de mit rund 71 Millionen Seitenabrufen. Rund 9 Millionen Nutzer haben die Biografien der alten und neuen Abgeordneten nachgefragt. Protokolle, Drucksachen und weitere Dokumente verzeichneten rund 8,5 Millionen Abrufe. Mit rund 8 Millionen Abrufen bediente auch die parlamentarische Berichterstattung ein großes Interesse an den Debatten im Plenum und in den Ausschüssen. Die damit verbundenen namentlichen Abstimmungen erfreuten sich mit insgesamt rund 5,6 Millionen Abrufen großer Beliebtheit. Rund 2,8 Millionen Nutzer riefen die vom Bundestag veröffentlichten Meldungen „Heute im Bundestag“ ab. Die Informationen zu den Tagesordnungen des Plenums waren mit 2,5 Millionen Zugriffen ebenfalls stark nachgefragt.

Rund 770 Übertragungsstunden aus Plenum und Ausschüssen wurden im Internet live gestreamt und in der Mediathek zum Abruf bereitgestellt. Sowohl der Livestream als auch die Videos zum Abruf wurden von jeweils mehr als 3,2 Millionen unterschiedlichen Nutzern aufgerufen.

Starken Zuspruch erfuhren im Wahljahr 2025 ebenfalls das Jugendportal des Bundestages

www.mitmischen.de mit rund 1,7 Millionen Seitenabrufen sowie das Kinderportal

www.kuppelkucker.de mit rund 650.000 Abrufen. Bei den Kinder- und Jugendseiten waren besonders Erklärfilme zur Bundestagswahl sowie – in Zeiten von KI – die verlässlichen Lexikon- und Wissenstexte für Schule und Studium gefragt.

Der Deutsche Bundestag verwendet für seine Statistikmessung das datenschutzkonforme Web-Analyse-Tool „Matomo“.

