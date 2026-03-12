12. März 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses zum Infrastruktur-Zukunftsgesetz
Zeit:
Montag, 16. März 2026
,
13.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Infrastruktur-Zukunftsgesetzes
BT- Drucksache 21/4099
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/verkehr/sitzungen/1139982-1139982
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.