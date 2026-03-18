Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages veranstaltet von Freitag, dem 20. März, bis Sonntag, dem 22. März 2026, Bürgersprechstunden bei der Leipziger Buchmesse.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge der Bürger auf und leitet diese dem Parlament zu. Dabei ist es den Mitgliedern des Petitionsausschusses wichtig, schnell und unkompliziert zu helfen.

Nach jetziger Planung stehen am Messestand folgende Abgeordnete als Ansprechpartner zur Verfügung:

20. März 2026: Jens Lehmann (CDU/CSU) von 16 bis 17.30 Uhr

21. März 2026: Sören Pellmann (Die Linke) von 14 bis 15 Uhr

22. März 2026: Simone Borchardt (CDU/CSU) von 12 bis 16 Uhr und Nicole Hess (AfD) von 13 bis 16 Uhr



Der Deutsche Bundestag ist während der gesamten Messezeit vom 19. bis 22. März 2026 mit seinem Stand bei der Leipziger Buchmesse vertreten.

