Vom 8. bis 10. April 2026 wird eine Delegation der Parlamentariergruppe Maghreb-Staaten unter Leitung der Vorsitzenden Claudia Roth, MdB (Bündnis 90/Die Grünen) in das Königreich Marokko reisen.

Die weiteren Delegationsmitglieder sind:

Abg. Carl-Philipp Sassenrath (CDU/CSU)

Stellvertretender Vorsitzender der Parlamentariergruppe

Abg. Johann Martel (AfD)

Mitglied der Parlamentariergruppe

Die Reise soll vorrangig der Vertiefung der bilateralen Beziehungen dienen. Dazu sind Treffen mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern im marokkanischen Parlament vorgesehen. Wesentliche Gesprächsthemen werden neben der innenpolitischen Lage in Marokko auch die Außenpolitik, Menschenrechte, Energie und Klima sein.

