Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wird am Montag, 20. April, auf der Veranstaltung „Generation Corona? Wie Kinder und Jugendliche die Pandemie erlebt haben“ ein Grußwort halten. Daran anschließend laden wir Sie zu einem Pressestatement der Präsidentin ein.

Die Veranstaltung im Deutschen Bundestag mit 150 Kindern und Jugendlichen aus ganz Deutschland wird von der Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ und der Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder durchgeführt. Sie soll den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, über ihre Erfahrungen mit der Corona-Pandemie zu berichten.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltung an sich für die Beteiligten in einem geschützten Raum stattfinden soll und daher nicht presseöffentlich ist.

