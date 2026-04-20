Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages veranstaltet von Samstag, den 25. April 2026, bis Samstag, den 2. Mai 2026, jeweils Bürgersprechstunden bei der Messe „Mannheimer Maimarkt“.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge der Bürger auf und leitet diese dem Parlament zu. Dabei ist es den Mitgliedern des Petitionsausschusses wichtig, schnell und unkompliziert zu helfen.

Nach jetziger Planung stehen am Messestand folgende Abgeordnete als Ansprechpartner zur Verfügung:

25. April 2026: Johannes Rothenberger (CDU/CSU), voraussichtlich in der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr

26. April 2026: Isabel Mackensen-Geis (SPD), voraussichtlich in der Zeit von 10.30 bis 12.00 Uhr

2. Mai 2026: Thomas Fetsch (AfD), voraussichtlich in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr

Der Deutsche Bundestag ist während der gesamten Messezeit vom

25. April bis 5. Mai 2026 mit seinem Stand bei der Messe „Mannheimer Maimarkt“ vertreten.

