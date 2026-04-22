Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt Schülerinnen und Schüler, die am bundesweiten Aktionstag „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ in der Bundestagsverwaltung teilnehmen.

Fotografen und Medienvertreter haben die Möglichkeit, zu Beginn ein Gruppenfoto der Jugendlichen mit der Bundestagspräsidentin zu machen.

