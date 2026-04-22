22. April 2026 Presse
BILDTERMIN: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt Jugendliche zum diesjährigen „Girls‘ and Boys‘ Day“
BILDTERMIN: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt Jugendliche zum diesjährigen „Girls‘ and Boys‘ Day“
Zeit:
Donnerstag, 23. April 2026
,
11.30 Uhr – Zutritt zur Präsidialebene ab 11.20 Uhr
Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt Schülerinnen und Schüler, die am bundesweiten Aktionstag „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ in der Bundestagsverwaltung teilnehmen.
Fotografen und Medienvertreter haben die Möglichkeit, zu Beginn ein Gruppenfoto der Jugendlichen mit der Bundestagspräsidentin zu machen.