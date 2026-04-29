Öffentliche Anhörung des Innenausschusses zur Digitalisierung in der Migrationsverwaltung
Zeit:
Montag, 4. Mai 2026
,
12.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 800
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Migrationsverwaltung
(Migrationsverwaltungsdigitalisierungsweiterentwicklungsgesetz – MDWG)
BT-Drucksache 21/4080(Dokument, öffnet ein neues Fenster)
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
Anhörung zur Digitalisierung in der Migrationsverwaltung(Interner Link)
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung(Interner Link)).
Die Sitzung wird live im Internet (Interner Link)und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link)abrufbar.