Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Migrationsverwaltung

(Migrationsverwaltungsdigitalisierungsweiterentwicklungsgesetz – MDWG)

BT-Drucksache 21/4080(Dokument, öffnet ein neues Fenster)

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

Anhörung zur Digitalisierung in der Migrationsverwaltung(Interner Link)

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung(Interner Link)).

Die Sitzung wird live im Internet (Interner Link)und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link)abrufbar.