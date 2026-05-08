Vom 11. bis zum 13. Mai 2026 reist eine Delegation des Europaausschusses des Deutschen Bundestages zu politischen Gesprächen nach Brüssel. Auf dem Programm stehen Treffen mit der Hohen Vertreterin Kaja Kallas, mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission, u.a. mit der Exekutiv-Vizepräsidentin Teresa Ribera, mit den Kommissaren Valdis Dombrovskis, Stépane Séjourné, Andrius Kubilius. Geplant sind auch Treffen mit der stellvertretenden NATO-Generalsekretärin Radmila Shekerinska und weiteren Gesprächspartnern von Seiten der NATO. Zudem ist ein Austausch mit dem deutschen Botschafter beim Königreich Belgien über das bilaterale deutsch-belgische Verhältnis vorgesehen.

Die Gespräche werden sich inhaltlich auf aktuelle europapolitische Fragen konzentrieren, wobei der Fokus auf dem Thema europäische Souveränität liegen wird. Insbesondere sollen Fragen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der nächste mehrjährige Finanzrahmen der EU, die Unterstützung der Ukraine, die EU-Erweiterung sowie Fragen der Wettbewerbsfähigkeit und grünen Transformation diskutiert werden.

Der Ausschuss reist in regelmäßigen Abständen nach Brüssel, um vor Ort Gespräche mit den europapolitischen Akteuren zu führen. An der diesjährigen Reise unter Leitung des Ausschussvorsitzenden Dr. Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen) nehmen die Abgeordneten Dr. David Preisendanz (CDU/CSU), Boris Gamanov (AfD), Markus Töns (SPD), Chantal Kopf (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Janina Böttger (Die Linke) teil.

