Zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen reist eine Delegation der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe vom 11. bis 15. Mai 2026 nach Tallinn und Riga.

Inhaltliche Schwerpunkte der Gespräche mit den dortigen Parlamentskollegen bilden die innere und äußere Sicherheit, die Resilienz und die Wirtschaft im Ostseeraum.

Teilnehmer der Reise sind die Abgeordneten Bettina Hagedorn (Ltg., SPD), Lars Rohwer (CDU/CSU), Hanna Steinmüller (Bündnis 90/Die Grünen) und Thomas Fetsch (AfD).

