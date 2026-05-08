Eine Delegation der Deutsch-Italienischen Parlamentariergruppe reist vom 11. bis 15. Mai 2026 nach Rom und San Marino.

In Rom wird sich die Delegation mit Mitgliedern beider Häuser des italienischen Parlaments - der Abgeordnetenkammer und des Senats - austauschen, die enge Kontakte zu Deutschland pflegen. Darüber hinaus stehen Gespräche mit dem Vizepräsidenten der italienischen Abgeordnetenkammer, Mitgliedern verschiedener Ausschüsse beider Häuser sowie Vertreterinnen und Vertretern der Regierung auf dem Arbeitsprogramm der Delegation. Mit besonderer Aufmerksamkeit sieht die Delegation einem Gespräch mit dem Vize-Ministerpräsidenten und Außenminister, Antonio Tajani, entgegen. Des Weiteren sind Begegnungen mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern der politischen Stiftungen, aus Ministerien und nichtstaatlichen Organisationen geplant.

Im Mittelpunkt der Gespräche werden neben dem Stand und den Perspektiven einer Vertiefung der bilateralen Beziehungen auch Themen aus den Bereichen der Wirtschafts-, Verteidigungs-, Sicherheits-, Digital- und Finanzpolitik stehen.

Erstmals wird eine Delegation der Parlamentariergruppe auch die Republik San Marino besuchen, um dort unter anderem mit den beiden gleichberechtigt amtierenden Staatsoberhäuptern, den Capitani Reggenti, sowie mit Abgeordneten des III. Ständigen Ratsausschusses zu Gesprächen zusammentreffen. Darüber hinaus sind Gespräche mit Mitgliedern der Regierung San Marinos sowie Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft und verschiedener Wirtschaftsverbände geplant. Von besonderem Interesse für die Delegation sind die Beziehungen San Marinos zu Deutschland sowie zur Europäischen Union (EU), hier unter anderem der Stand der Verhandlungen zum Assoziierungsabkommen mit der EU.

Die Delegation besteht neben dem Vorsitzenden der Parlamentariergruppe, Dr. Alexander Wolf (AfD, Ltg.), aus den Abgeordneten Ellen Demuth (CDU/CSU), Martin Gerster (SPD), Dr. Moritz Heuberger (Bündnis 90/Die Grünen) und Dr. Michael Arndt (Die Linke).

