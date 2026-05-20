Bundestagspräsidentin Julia Klöckner begrüßt am 21. Mai 2026 im Parlament 300 Schüler und junge Berufstätige aus den USA, die als Stipendiaten am Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses teilnehmen.

Programmablauf:

15.00 bis 15.30 Uhr (Tribünen Plenarsaal)

Teilnahme an der Plenarsitzung des Deutschen Bundestages

16.00 bis 16.45 Uhr (Halle des Paul-Löbe-Hauses) – presseöffentlich –

Begrüßung und Moderation durch die Vorsitzende der Berichterstattergruppe für Internationale Austauschprogramme, Kerstin Radomski MdB

Grußwort der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner

Grußwort Alan Meltzers, Geschäftsträger a.i., US-Botschaft Berlin

Beantwortung der Fragen der Stipendiaten

17.00 bis 18.00 Uhr (Ausschusssäle PLH: E 300, E 400, E 700, E 800)

Diskussionsrunden mit Mitgliedern des Bundestages über aktuelle politische Themen

18.00 bis 19.30 Uhr (Halle des Paul-Löbe-Hauses)

Buffet-Imbiss und Gelegenheit zum Treffen mit den Patenabgeordneten

Informationen zum PPP:

Der Name des Programms rührt daher, dass Abgeordnete eine Patenschaft für die Stipendiaten übernehmen.

Während des Austauschjahres leben die Teilnehmer größtenteils in Gastfamilien und besuchen die Schule oder absolvieren Praktika in Betrieben. Ebenso viele deutsche PPP-Stipendiaten verbringen zur gleichen Zeit ihr Austauschjahr in den USA.

Dieses als Stipendium angelegte Austauschprogramm haben der Deutsche Bundestag und der US-Kongress 1983 vereinbart; seitdem haben 30.000 Jugendliche daran teilgenommen. Es wird jährlich in beiden Ländern Schülern und jungen Berufstätigen angeboten. Die Bundestagspräsidentin ist Schirmherrin des Programms.

Weitere Informationen zum PPP unter: www.bundestag.de/ppp(Interner Link)