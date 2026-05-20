Der FC Bundestag e.V. teilt mit:

Bei der 53. Parlamentarier-EM vom 14. bis 17. Mai 2026 in Lübeck hat sich der FC Bundestag zum Europameister gekrönt. Im traditionsreichen Buniamshof-Stadion reichte der deutschen Mannschaft um Kapitän Fritz Güntzler im entscheidenden Spiel gegen Österreich ein hart erkämpftes 0:0, um den Titel perfekt zu machen.

Schon vor dem Anpfiff war klar: Nach dem 2:0 am Vortag gegen Finnland (Torschützen: 1:0 Elfmeter Michael Schrodi, 2:0 Wilhelm Gebhard) und einem 1:0 gegen die Schweiz (Elfmeter Johannes Schätzl) hatte das Team aus dem Bundestag beste Chancen, den Titel nach dem Erfolg 2022 wieder nach Deutschland zu holen. Doch die Partie gegen spielstarke Österreicher entwickelte sich zu einem echten Kraftakt und einer packenden Abwehrschlacht. Über weite Strecken stand der FC Bundestag tief in der eigenen Hälfte und verteidigte leidenschaftlich gegen anrennende Österreicher. Besonders in der Schlussphase wurde es dramatisch: Ein Schuss der Gäste krachte an den Pfosten, der Nachschuss strich nur knapp vorbei. Für einen kurzen Moment schien der Traum vom Titel im eigenen Land zu wackeln.

Kapitän Fritz Güntzler erklärt: „Wir haben vorher gesagt, wer kein Gegentor kriegt, gewinnt das Turnier. Gegen Finnland haben wir sehr diszipliniert gestanden, das war der Schlüssel zum Turniersieg gegen den Favoriten und vorherigen amtierenden, dreimaligen Serieneuropameister um Ex-Zweitligaprofi Timo Furuholm. Ich bin unheimlich stolz auf unser fraktionsübergreifendes Team – wir haben echten Mannschaftsgeist bewiesen und sind weiter zusammengewachsen.“

Verzichten musste das Team des FC Bundestag am Finaltag auf seinen prominenten Trainer Felix Magath, der gleichzeitig beim Saisonfinale von Viktoria Aschaffenburg weilte. Trotzdem zeigten die kickenden Abgeordneten große Disziplin, Zusammenhalt und Kampfgeist – Tugenden, die am Ende den Unterschied ausmachten. Mit dem Schlusspfiff brachen alle Dämme. Die Parlamentarier feierten ausgelassen vor der Tribüne, inklusive einer traditionellen Humba durch Torhüter Lasse Langemack, der im Finalspiel über sich hinauswuchs und seinen Kasten auch im dritten Spiel sauber hielt.

Die 54. Auflage des traditionsreichen Turniers findet nächstes Jahr in Illmitz (Burgenland, Österreich) statt.



Die Ergebnisse im Einzelnen

Freitag, 15.05.2026

• Deutschland - Schweiz 1:0

• Finnland - Österreich 3:0

• Finnland - Deutschland 0:2

• Österreich - Schweiz 2:0

Samstag, 16.05.2026

• Schweiz - Finnland 0:5

• Deutschland - Österreich 0:0



Hintergrund des Turniers

Seit 1971 treffen sich Parlamentsmannschaften aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Finnland jährlich am Christi-Himmelfahrts-Wochenende zum sportlichen Wettstreit. Neben dem Wettbewerb stehen der persönliche Austausch und die freundschaftliche Verbundenheit im Fokus – Werte, die in politisch herausfordernden Zeiten besonders wichtig sind und gepflegt werden sollten.



Das EM-Team 2026

Die Delegation wurde geleitet von Kapitän Fritz Güntzler. Neben ihm standen folgende weitere Abgeordnete im Kader: Daniel Baldy (Vizekapitän), Florian Bilic, Hendrik Bollmann, Felix Döring, Bastian Ernst, Johannes Fechner, Wilhelm Gebhard, Tim Klüssendorf, Johannes Schätzl, Carsten Schneider, Michael Schrodi, Maja Wallstein und Tina Winkelmann. Darüber hinaus wurde das Team durch ehemalige Bundestagsabgeordnete unterstützt: Dieter Janecek, Philipp Hartewig, Patrick Kurth, Erik von Malottki und Bernd Reuther.



Der FC Bundestag e.V.

Der FC Bundestag spielt von März bis November regelmäßig dienstags in den Sitzungswochen des Parlaments im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. Dort tritt der Verein gegen unterschiedlichste Freizeitmannschaften an, häufig aus den Wahlkreisen der Bundestagsabgeordneten und Vereinsmitglieder.

Weitere Informationen zum FC Bundestag finden Sie unter www.fcbundestag.de(Externer Link).

