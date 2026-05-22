Vom 26. bis 29. Mai 2026 wird eine Delegation der Deutsch-Niederländischen Parlamentariergruppe unter Leitung des Vorsitzenden, Wilfried Oellers (CDU/CSU), nach Den Haag, Rotterdam und Delft reisen. Weitere Delegationsmitglieder sind die Abgeordneten Anja Troff-Schaffarzyk (SPD), Mayra Vriesema (Bündnis 90/Die Grünen) und Prof. Dr. Günter Krings (CDU/CSU).

Die Reise dient vorrangig der Vertiefung der bilateralen Beziehungen. Inhaltliche Schwerpunkte der Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Bürgerschaft, Wirtschaft und Wissenschaft bilden deutsch-niederländische Kooperationen, geopolitische Entwicklungen und Herausforderungen in der Infrastruktur, sowie Luft- und Raumfahrt in der Wissenschaft.

