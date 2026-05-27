Bei der Frühjahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO, die vom 29. Mai bis 1. Juni 2026 in Vilnius (Litauen) tagt, kommen über 250 Parlamentarier aus den NATO-Mitgliedstaaten und Partnerländern zusammen, um die strategischen Leitlinien der Allianz angesichts einer veränderten Sicherheitslage in Europa zu diskutieren.

Bei dem Treffen sollen die drei politischen Prioritären – langfristige Unterstützung für die Ukraine, Stärkung der kollektiven Abschreckung und Verteidigung sowie Abwehr hybrider Bedrohungen – vertieft behandelt werden.

Die Leiterin der Delegation des Deutschen Bundestages ist die Abgeordnete Marja-Liisa Völlers (SPD). Teilnehmen werden der stellvertretende Leiter der Delegation, Jürgen Hardt, sowie die Abgeordneten Thomas Erndl und Kerstin Vieregge (alle CDU/CSU), Gerold Otten, Hannes Gnauck und Kurt Kleinschmidt (alle AfD), Hubertus Heil (SPD), Robin Wagener (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Ulrich Thoden (DIE LINKE).

Am Freitag wird die Delegation die deutsche Panzerbrigade 45 in Prabadė besuchen. Ab Samatag werden im Politischen Ausschuss u.a. die Themen „Beitrag der europäischen Verbündeten zur kollektiven Verteidigung als Voraussetzung für eine Lastenteilung in der NATO“ und „Die Partnerschaft mit Indien“ beraten. Im Verteidigungsausschuss werden die Stärkung der Fähigkeiten der NATO an der Nordflanke ebenso wie die Beschleunigung von Verteidigungsinnovationen und deren schneller Umsetzung und auch die Gestaltung der künftigen Streitkräfte der NATO diskutiert. Weitere Themen werden die NATO-Nordflanke, Sicherheit in der Tiefsee und Schutz der Unterwasserinfrastruktur sowie kritische Rohstoffe und deren Auswirkungen auf die Verteidigung sein.

In der Plenarsitzung am 1. Juni tauschen sich die stellvertretende NATO-Generalsekretärin, Radmila Shekerinska, der EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt, Andrius Kubilius sowie der Verteidigungsminister der Ukraine, Mikhailo Fedorov, mit den Mitgliedern der Versammlung aus.

Weitere Informationen zur NATO PV: https://www.bundestag.de/natopv(Interner Link)

