Eine Delegation des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bereist vom 31. Mai bis zum 6. Juni 2026 Kambodscha und Laos zu Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern und Experten und zur Besichtigung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. Der Ausschuss möchte am Beispiel zweier klassischer Partner der deutschen Entwicklungszusammenarbeit den Stand der aktuellen Zusammenarbeit in Augenschein nehmen. Es geht auch darum, wie die beiden großen Vorhaben der Bundesregierung, eine „bessere Verzahnung von Entwicklungs-, Außen- und Sicherheitspolitik“ und „mehr Ergebnisse bei geringerem Mitteleinsatz“, mit den Partnerstaaten konkret zu realisieren sind.

Im Zentrum der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Kambodscha stehen die Themen Gesundheit, soziale Sicherung und Bevölkerungsdynamik sowie eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung⁠. Die Zusammenarbeit mit Laos konzentriert sich auf Biodiversität, Waldschutz, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung sowie auf Ausbildung und Beschäftigung. Die Mitglieder des Ausschusses erhoffen sich von der Reise Erkenntnisse aus erster Hand, die für die Neuausrichtung der Entwicklungspolitik des Deutschen Bundestages erforderlich sind.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Thomas Rachel (Ltg.), Johannes Volkmann (beide CDU/CSU), Johann Martel (AfD), Felix Döring (SPD) und Schahina Gambir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

