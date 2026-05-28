Vom 30. Mai bis 07. Juni 2026 reist eine Delegation der Parlamentariergruppe Cono Sur-Staaten zu Gesprächen mit Regierungen und Abgeordneten nach Chile und Argentinien.

In Chile sind Treffen mit dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Ricardo Óscar Cifuentes Lillo, dem Präsidenten der Deutsch-Chilenischen Parlamentariergruppe, der Freundschaftsgruppe und Gouverneur Magallanes Jorge Flies Añón geplant. Hinzu kommen Gespräche mit Vertretern anderer Institutionen, etwa politischer Stiftungen und zivilgesellschaftlicher Organisationen. Thematisch geht es u.a. um die Energiewirtschaft, die politische Entwicklung, den Umwelt- und Klimaschutz und die Menschenrechte.

Mit dem Instituto Antártico Chileno (INACH) spricht die Delegation über die wissenschaftlichen, logistischen und politischen Aspekte der Antarktis. Der Besuch des vom deutschen Bundeswirtschaftsministerium unterstützten Projektes zur nationalen Wasserstoffstrategie, der Pilotanlage Haru Ori, dient dem Austausch über die Produktion synthetischer Kraftstoffe (E-Fuels).

Gesprächspartner in Argentinien sind u.a. Außenminister Pablo Quirno Magrana, Wirtschaftsminister Luis Caputo, Deregulierungsminister Federico Sturzenegger, der Präsident der Abgeordnetenkammer Martín Alexis Menem und Mitglieder der Freundschaftsgruppe und verschiedener Ausschüsse. Auch hier wird es Treffen mit anderen Institutionen wie der Außenhandelskammer, politischen Stiftungen und zivilgesellschaftlicher Organisationen geben. Den inhaltlichen Schwerpunkt bilden das Mercosur-Abkommen, die wirtschaftliche Stabilität und die politische Entwicklung. Mit Blick auf die Kooperationspartnerschaft beider Länder besucht die Gruppe auch das Deutsch-Argentinische Geodätischen Observatorium (AGGO).

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Stefan Keuter (AfD), Vivian Tauschwitz, Carsten Brodesser (beide CDU/CSU) und Harald Ebner (Bündnis 90/Die Grünen).

