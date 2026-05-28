Eine Delegation des Rechnungsprüfungsausschusses des Deutschen Bundestages reist vom 1. bis 5. Juni 2026 nach Finnland und Litauen. Neben einem Austausch über Fragen der Haushaltskontrolle und seiner parlamentarischen Begleitung sowie über die Arbeit der Rechnungshöfe in beiden Ländern sollen Themen der Fiskal- und Schuldenpolitik sowie Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus Prüfergebnissen im Mittelpunkt stehen. Dazu führen die Abgeordneten Gespräche unter anderem mit den Rechnungsprüfungs- und Finanzausschüssen der Parlamente und den Präsidenten der Rechnungshöfe.

Die Delegation besucht in Helsinki eine Zivilschutzanlage, da der finnische Zivilschutz als vorbildlich gelte.

In Litauen informiert sich der Auschuss insbesondere über den Einsatz der Haushaltsmittel für die Stationierung der Panzerbrigade 45 in Litauen.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Svenja Stadler (Ltg., SPD), Ulrike Schielke-Ziesing (AfD), Leon Eckert (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Sascha Wagner (Die Linke).

