Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit des Deutschen Bundestages reist mit einer Delegation unter Leitung seines Vorsitzenden, Lorenz Gösta Beutin (DIE LINKE.) vom 1. bis zum 5. Juni 2026 nach Dänemark und Finnland.

Weitere Mitglieder der Delegation sind die Abgeordneten Hans Koller (CDU/CSU), Dr. Paul Schmidt (AfD), Dunja Kreiser (SPD) und Harald Ebner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

Im Mittelpunkt des Informationsbesuchs stehen die Themen grüne Transformation, Klimaschutz und Energiewende, Meeresschutz und nukleare Sicherheit. Beide Länder nehmen eine Vorreiterrolle im Bereich der Umweltpolitik und des Klimaschutzes ein. Dänemark verfolgt eine der ambitioniertesten grünen Transformationen in Europa mit dem gesetzlichen Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Das im November 2024 verabschiedete „Green Tripartite Agreement“ sieht vor, 20 Prozent der Landesfläche als Schutzgebiet auszuweisen, 140.000 Hektar Tieflagen in Naturgebiete umzuwandeln und 250.000 Hektar Wald anzupflanzen. Zudem führt es weltweit erstmals eine CO₂-Steuer auf landwirtschaftliche Emissionen ein. Kopenhagens Fernwärmeversorgung wird außerdem konsequent dekarbonisiert.

Finnland setzt mit dem Endlager Olkiluoto weltweit Maßstäbe: Das erste Tiefenlager für abgebrannte Kernbrennstoffe wird in 400-455 Metern Tiefe im Granitgestein errichtet und ist für eine sichere Lagerung über mindestens 100.000 Jahre ausgelegt. Weltweit lagern noch 70 Prozent aller Kernbrennstoffe in temporären Einrichtungen – Finnland schafft als erstes Land eine dauerhafte Lösung.

Hierzu sind Gespräche mit Abgeordneten und Regierungsmitgliedern sowie mit Experten und der Zivilgesellschaft in Kopenhagen und Helsinki geplant. Die Delegation reist schließlich weiter in die Region Satakunta in Finnland und besucht die Produktionsanlage für grünen Wasserstoff von P2X Solution sowie das Endlager Olkiluoto.

