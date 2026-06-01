Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages veranstaltet am Sonntag, dem 7. Juni 2026, eine Bürgersprechstunde auf der Südwest Messe in Villingen-Schwenningen.

Der Ausschuss ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge der Bürger auf und leitet sie dem Parlament zu. Dabei ist es den Ausschussmitgliedern wichtig, schnell und unkompliziert zu helfen.

Nach jetziger Planung steht am Messestand folgender Abgeordneter als Ansprechpartner zur Verfügung:

7. Juni 2026: Wolfgang Dahler (CDU/CSU), voraussichtlich in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr

Der Deutsche Bundestag ist während der gesamten Messezeit seit dem 30. Mai bis 7. Juni mit seinem Stand auf der Südwest Messe in Villingen-Schwenningen vertreten.