Für vier Tage wird der Deutsche Bundestag zur politischen Bühne für die nächste Generation: Mehr als 250 junge Erwachsene aus ganz Deutschlandkommen vom 6. bis 9. Juni 2026 in Berlin zusammen, um bei „Jugend und Parlament“ parlamentarische Entscheidungsprozesse realitätsnah zu erleben.

Die 17- bis 20-Jährigen übernehmen dabei die Rollen von Bundestagsabgeordneten, bilden Fraktionen, verhandeln Kompromisse und debattieren über vier fiktive Gesetzesentwürfe. In Arbeitsgruppen und Ausschüssen durchlaufen sie alle wesentlichen Stationen parlamentarischer Arbeit – bis hin zur abschließenden Debatte und Abstimmung im Plenarsaal, die von den Mitgliedern des aktuellen Bundestagspräsidiums geleitet wird. Es gilt, die eigenen politischen Anliegen zu vertreten, mit Argumenten zu überzeugen und Mehrheiten dafür zu organisieren.

Im Anschluss tauschen sich die Teilnehmenden mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundestagsfraktionen darüber aus, wie nah das Planspiel „Jugend und Parlament“ an der politischen und parlamentarischen Realität ist.

Die wichtigsten Termine – alle Plenarsitzungen sowie die Abschlussdiskussion werden live auf www.bundestag.de (Interner Link)übertragen:

Montag, 8. Juni, 9.00 Uhr

Eröffnung und erste Plenarsitzung unter der Leitung von Vizepräsidentin Josephine Ortleb (Plenarsaal)

Montag, 8. Juni, 10.00 bis 12.00 Uhr

Ausschusssitzungen (Paul-Löbe-Haus)

Dienstag, 9. Juni, 9.00 bis 12.00 Uhr

Zweite und dritte Plenarsitzung unter der Leitung der Mitglieder des Bundestagspräsidiums

Anschließend Schlusswort von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner

(Plenarsaal)

Dienstag, 9. Juni, 13.00 bis 14.00 Uhr:

Abschlussdiskussion mit Vertretern der Fraktionen und Gruppen (Plenarsaal)

Michael Hose, CDU/CSU-Fraktion

Dr. Anja Weisgerber, stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion

Derya Türk-Nachbaur, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion

Markus Frohnmaier, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion

Britta Haßelmann, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Sören Pellmann, Vorsitzender der Fraktion Die Linke

Moderation: Julie Kurz, Korrespondentin des ARD-Hauptstadtstudios

Hinweise für Medienvertreter

• Medienvertreterinnen und -vertreter sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen. Voraussetzung ist eine gültige Akkreditierung(Interner Link) des Deutschen Bundestages.

• Journalisten, die die Veranstaltung begleiten möchten, wenden sich bitte direkt an Frau Nina Ritz vom Besucherdienst, Tel. 030 227 35855 oder 0171 915 44 48.

• Gern vermitteln wir Kontakt zu Teilnehmenden aus Ihrem Verbreitungsgebiet für Beiträge oder Interviews – bitte kontaktieren Sie dafür die Pressestelle (pressereferat@bundestag.de(E-Mail))