TERMINHINWEIS: Bundestagspräsidium besucht Gedenkstätte Hohenschönhausen – Übergabe des Jahresberichts der SED-Opferbeauftragten Evelyn Zupke an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner
Zeit:
Mittwoch, 8. Juli 2026
,
spätestens 8.45 Uhr
Ort: Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Genslerstraße 66, 13055 Berlin
Kurz vor dem 65. Jahrestag des Mauerbaus besucht das Präsidium des Deutschen Bundestags die Gedenkstätte im ehemaligen Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen. Das Präsidium um Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wird vor Ort zunächst eine Präsidiumssitzung abhalten. Nach einem gemeinsamen Rundgang durch die Gedenkstätte wird die SED-Opferbeauftragten Evelyn Zupke ihren Jahresbericht an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner übergeben.
Ablauf des medienöffentlichen Teils des Besuchs:
• Rundgang durch die Gedenkstätte in Begleitung des ehemaligen Häftlings im Stasi-Gefängnis, Mario Röllig
• Übergabe des Jahresberichts der SED-Opferbeauftragten – Bildtermin und Statements Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke
• Pressegespräch mit Evelyn Zupke (Beginn ca. 10.00 Uhr): Vorstellung des Jahresberichts durch die SED-Opferbeauftragte; anwesend Mario Röllig. Schwerpunkte: Erste Erfahrungen mit dem bundesweiten Härtefallfonds, Unterstützung für die Opfer des DDR-Zwangsdopings
HINWEIS ZUR ANMELDUNG:
Medienvertreter sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. ANMELDUNG ERFORDERLICH!
Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 7. Juli, 12.00 Uhr, per E-Mail unter akkreditierung@bundestag.de mit folgenden Daten an: Name, Vorname / Medium / Funktion.