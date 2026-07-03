Kurz vor dem 65. Jahrestag des Mauerbaus besucht das Präsidium des Deutschen Bundestags die Gedenkstätte im ehemaligen Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen. Das Präsidium um Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wird vor Ort zunächst eine Präsidiumssitzung abhalten. Nach einem gemeinsamen Rundgang durch die Gedenkstätte wird die SED-Opferbeauftragten Evelyn Zupke ihren Jahresbericht an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner übergeben.



Ablauf des medienöffentlichen Teils des Besuchs:



• Rundgang durch die Gedenkstätte in Begleitung des ehemaligen Häftlings im Stasi-Gefängnis, Mario Röllig



• Übergabe des Jahresberichts der SED-Opferbeauftragten – Bildtermin und Statements Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke



• Pressegespräch mit Evelyn Zupke (Beginn ca. 10.00 Uhr): Vorstellung des Jahresberichts durch die SED-Opferbeauftragte; anwesend Mario Röllig. Schwerpunkte: Erste Erfahrungen mit dem bundesweiten Härtefallfonds, Unterstützung für die Opfer des DDR-Zwangsdopings



HINWEIS ZUR ANMELDUNG:



Medienvertreter sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. ANMELDUNG ERFORDERLICH!



Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 7. Juli, 12.00 Uhr, per E-Mail unter akkreditierung@bundestag.de mit folgenden Daten an: Name, Vorname / Medium / Funktion.

