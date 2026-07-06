Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Wirtschaftliche Folgen und Branchenhilfen“.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Gremiums(Interner Link).



Hinweis:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).

Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de(Interner Link) übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek(Interner Link) abrufbar.

