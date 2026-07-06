Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Herausforderungen für das internationale humanitäre System und dessen Reform“.



Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses.(Interner Link)

Informationen zu den öffentlichen Ausschusssitzungen finden Sie fortlaufend aktualisiert auch unter https://www.bundestag.de/ausschuesse(Interner Link).

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).



LIVE

