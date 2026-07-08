Vom 1. bis 7. November 2026 veranstaltet der Deutsche Bundestag gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Jugendpresse Deutschland e.V. zum 21. Mal den Jugendmedienworkshop in Berlin. Schirmfrau des Workshops ist die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Josephine Ortleb.



Der Jugendmedienworkshop steht in diesem Jahr unter dem Titel „Alles. Gleichzeitig. Überall. Jung sein zwischen Krise und Zukunft“. Die Teilnehmenden recherchieren zu den Auswirkungen aktueller Krisen, wie globalen Konflikten, Klimawandel, wirtschaftlichen Unsicherheiten, auf den Alltag und die Zukunftschancen junger Menschen. Dazu treffen sie unter anderem Abgeordnete des Deutschen Bundestags, besuchen Hauptstadt-Redaktionen und entwickeln eigene journalistische Beiträge rund um das Workshop-Thema in Artikeln, Podcasts oder Social-Media-Formaten.



Bundesweit können sich Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren, die Interesse an Medien und Politik haben, bis zum 5. August 2026 für eine Teilnahme am Workshop bewerben. Die Teilnahme ist kostenlos. Reisekosten, Übernachtung und Verpflegung werden übernommen.



Weitere Informationen zum Workshop sowie den Anmeldelink finden Sie hier. (Externer Link)

