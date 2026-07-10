Eine Delegation des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen (PBnEZ) reist vom 12. bis 17. Juli zum diesjährigen „High-Level Political Forum on Sustainable Development 2026 (HLPF)“ nach New York.

Im Mittelpunkt stehen Fortschrittsüberprüfungen zu fünf zentralen Nachhaltigkeitszielen (sog. SDGs) und die Einbindung der Jugend- und Zivilgesellschaft, besonders folgende Ziele:

- SDG 6: Wasser und Sanitärversorgung

- SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie

- SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur

- SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden

- SDG 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

Dies war Gegenstand in entsprechenden Sachverständigenanhörungen.

Zur Ermittlung globaler Trends befasst sich das Gremium im Rahmen des aktualisierten SDG-Index und des offiziellen Fortschrittsberichts der UN mit dem Stand der Umsetzung der 17 Ziele in den Ländern.

Schwerpunkte des PBnEZ sind laut Einsetzungsbeschluss die parlamentarische Begleitung

- der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung

- der Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung auf europäischer Ebene

- der Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung auf Ebene der Vereinten Nationen insbesondere die Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Agenda 2030 u. a. im Rahmen des High-Level-Political Forums der Vereinten Nationen zu nachhaltiger Entwicklung.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Caroline Bosbach (Ltg.) Sascha van Beek (beide CDU/CSU), Rainer Groß (AfD) und Niklas Wagener (Bündnis 90/DIE GRÜNEN).

Informationen zum Parlamentarischen Beirat finden Sie hier(Interner Link).

