10. Juli 2026 Presse

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung in New York

Eine Delegation des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen (PBnEZ) reist vom 12. bis 17. Juli zum diesjährigen „High-Level Political Forum on Sustainable Development 2026 (HLPF)“ nach New York.

Im Mittelpunkt stehen Fortschrittsüberprüfungen zu fünf zentralen Nachhaltigkeitszielen (sog. SDGs) und die Einbindung der Jugend- und Zivilgesellschaft, besonders folgende Ziele:
-    SDG 6:    Wasser und Sanitärversorgung
-    SDG 7:    Bezahlbare und saubere Energie
-    SDG 9:    Industrie, Innovation und Infrastruktur
-    SDG 11:    Nachhaltige Städte und Gemeinden
-    SDG 17    Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Dies war Gegenstand in entsprechenden Sachverständigenanhörungen.

Zur Ermittlung globaler Trends befasst sich das Gremium im Rahmen des aktualisierten SDG-Index und des offiziellen Fortschrittsberichts der UN mit dem Stand der Umsetzung der 17 Ziele in den Ländern.

Schwerpunkte des PBnEZ sind laut Einsetzungsbeschluss die parlamentarische Begleitung 
-    der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
-    der Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung auf europäischer Ebene 
-    der Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung auf Ebene der Vereinten Nationen insbesondere die Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Agenda 2030 u. a. im Rahmen des High-Level-Political Forums der Vereinten Nationen zu nachhaltiger Entwicklung.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Caroline Bosbach (Ltg.) Sascha van Beek (beide CDU/CSU), Rainer Groß (AfD) und Niklas Wagener (Bündnis 90/DIE GRÜNEN).

Informationen zum Parlamentarischen Beirat finden Sie hier(Interner Link)
 