Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages veranstaltet am Samstag, den 8. August 2026, und am Sonntag, den 9. August 2026, eine Bürgersprechstunde bei der „Ostbayernschau“ in Straubing.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern auf und leitet diese dem Parlament zu. Dabei ist es den Mitgliedern des Petitionsausschusses wichtig, schnell und unkompliziert zu helfen.

Nach jetziger Planung stehen am Messestand folgende Abgeordnete als Ansprechpartner zur Verfügung:

am 8. August: Manfred Schiller (AfD), voraussichtlich in der Zeit von 12 bis 15 Uhr

am 9. August: Tina Winklmann (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN), voraussichtlich in der Zeit von 12 bis 14 Uhr

Der Deutsche Bundestag ist während der gesamten Messezeit vom 8. bis 16. August mit seinem Stand bei der „Ostbayernschau“ in Straubing vertreten.