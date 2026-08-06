Zum 65. Jahrestag des Mauerbaus hält Bundestagspräsidentin Julia Klöckner eine Rede in der Gedenkstätte Berliner Mauer. Zur zentralen Gedenkveranstaltung in der Kapelle der Versöhnung werden auch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer erwartet. Anschließend werden Kränze am Denkmal der Gedenkstätte zur Erinnerung an die Teilung Berlins und die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft niedergelegt.

Akkreditierung:

Eine Akkreditierung ist für alle Journalistinnen und Journalisten unter Angabe von Name, Geburtsdatum sowie des vertretenen Mediums bzw. Presseausweis erforderlich. Für eine Teilnahme an der Veranstaltung müssen Sie sich bis zum Freitag, 7. August 2026, 12 Uhr per E-Mail registrieren unter: presse@stiftung-berliner-mauer.de(E-Mail).

Die Zu- bzw. Absagen erfolgen nach Ablauf der Akkreditierungsfrist per E-Mail. Eine Nachakkreditierung nach Ende der Anmeldefrist nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der örtlichen Begebenheiten nur eine begrenzte Zahl an Journalistinnen und Journalisten Zugang zu einigen Programm- und Bildpunkten erhalten kann. Eine Akkreditierung garantiert keine Teilnahme und Zulassung.

