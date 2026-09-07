Mit der Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner am 21. September um 18 Uhr im Deutschen Bundestag die Kunstausstellung „Kokoschkas Adenauer. Warhols Brandt. Außergewöhnliche Begegnungen zwischen Kunst und Politik“ eröffnen.

Im Mittelpunkt stehen dabei zwei berühmte Kanzlerbildnisse, die zur Kunstsammlung des Deutschen Bundestages gehören: Oskar Kokoschkas Porträt von Konrad Adenauer aus dem Jahr 1966 und Andy Warhols Porträt Willy Brandts von 1976. Die Ausstellung präsentiert die Entstehungsgeschichte der beiden Werke sowie zahlreiche andere Porträts der beiden Staatsmänner.

Ablauf:

Begrüßungsansprache – Bundestagspräsidentin Julia Klöckner

Grußworte – Bundeskanzlerin a.D., Angela Merkel

Einführung in die Ausstellung – Kuratorin Kristina Volke

Podiumsgespräch – Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel über Konrad Adenauer, Demokratie und Politik

Moderation Jacqueline Boysen

Bitte um ANMELDUNG:

Medienvertreter werden um Anmeldung bis Donnerstag, 17. September 2026, 17 Uhr, an pressereferat@bundestag.de(E-Mail) gebeten. Zum Einlass ist zudem eine gültige Bundestagsakkreditierung (Interner Link)erforderlich.

Bitte kommen Sie am Veranstaltungsabend frühzeitig und planen genug Zeit für die Kontrollen am Eingang ein!

Weiterer Hinweis für Medienvertreter:

Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten wird es bei der Eröffnung nur sehr eingeschränkte die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen in der Ausstellung selbst geben.

Am 21. September um 11 Uhr besteht daher die Möglichkeit zur Vorabbesichtigung der Ausstellung mit Gelegenheit für Foto- und Filmaufnahmen (FORUM KUNST im Deutschen Bundestag, Eingang Luisenstraße 30). Um Anmeldung wird gebeten (pressereferat@bundestag.de(E-Mail))!

Weitere Informationen zur Ausstellung und zu Führungen durch die Ausstellung: www.bundestag.de/besuche/ausstellugen/kunst_ausst/ kokoschka-warhol-1135316(Interner Link)