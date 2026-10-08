Unter dem Motto: „Die Freiheit für viele, nicht nur für die wenigen. Freiheit des Gewissens und der Meinung. Auch Freiheit von Not und von Furcht“ spricht Bundestagspräsidentin Julia Klöckner mit Bundestagspräsident a.D. Wolfgang Thierse über Willy Brandt, Freiheit und Demokratie.

Anlass des Gesprächs ist die Kunstausstellung „Kokoschkas Adenauer. Warhols Brandt. Außergewöhnliche Begegnungen zwischen Kunst und Politik“, die derzeit im FORUM KUNST des Deutschen Bundestages präsentiert wird. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen zwei berühmte Kanzlerbildnisse, die zur Kunstsammlung des Deutschen Bundestages gehören: Oskar Kokoschkas Porträt von Konrad Adenauer aus dem Jahr 1966 und Andy Warhols Porträt Willy Brandts von 1976. Die Ausstellung präsentiert die Entstehungsgeschichte der beiden Werke sowie zahlreiche andere Porträts der beiden Staatsmänner.

Weitere Informationen zu der Ausstellung finden Sie unter https://www.bundestag.de/besuche/ausstellungen/kunst_ausst/kokoschka-warhol-1135316(Interner Link)

Hinweise:

Medienvertreter benötigen eine gültige Akkreditierung (Interner Link)des Deutschen Bundestages.

Die Ausstellung kann bis zum 10. Januar 2027 im FORUM KUNST, Luisenstr. 30, besichtigt werden.

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr; Eintritt frei und ohne Voranmeldung.