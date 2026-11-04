Am Montag, 9. November 2026, findet im Deutschen Bundestag die 14. Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung (DFPV) statt, der Abgeordnete beider Parlamente angehören. Dazu empfängt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner auch ihre französische Amtskollegin, Yaël Braun-Pivet. Es ist bereits das zweite Treffen der DFPV in diesem Jahr, das erste fand im Juni in Paris statt.

Medienvertreter sind zu folgenden Programmpunkten eingeladen:

• BILDTERMIN: Gemeinsame Kranzniederlegung der Präsidentinnen des Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale mit den Ko-Vorsitzenden der DFPV, Dr. Yannick Bury und Brigitte Klinkert

Zeit: Montag, 9. November 2026, 14.00 Uhr

Ort: Neue Wache, Unter den Linden 4, 10117 Berlin

• AUFTAKTBILDER: Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung: Eröffnung durch die Parlamentspräsidentinnen und Anhörung der Minister Boris Pistorius und Catherine Vautrin

Zeit: Montag, 9. November 2026, 15.15 Uhr

Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Großer Protokollsaal 2 M 001

Die Sitzung der DFPV beginnt mit Ansprachen beider Parlamentspräsidentinnen. Anschließend findet eine Anhörung des Bundesministers der Verteidigung, Boris Pistorius, und der Ministerin der Streitkräfte und der Veteranen, Catherine Vautrin, zum Thema „Strategische Autonomie Europas und die deutsch-französische Verteidigungskooperation“ statt.

Im weiteren Sitzungsverlauf werden zahlreiche bilaterale Vorlagen aus unterschiedlichen politischen Fachbereichen beraten. Die Parlamentstagung wird am 10. November von 8.15 bis 10 Uhr fortgesetzt.

Die gesamte Sitzung wird live auf www.bundestag.de(Interner Link) übertragen.

• Gemeinsame Rede der Parlamentspräsidentinnen Julia Klöckner und Yaël Braun-Pivet beim ‚Freedom and Security Women Summit‘ im Rahmen der ‚Berlin Freedom Week‘

Zeit: Montag, 9. November 2026, 17.00 Uhr

Ort: Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Mauer-Mahnmal, Adele-Schreiber-Krieger-Straße 1

Die beiden Parlamentspräsidentinnen eröffnen mit ihrer gemeinsamen Rede das Abendpanel der Konferenz unter dem Titel „Frauen im Kampf für Demokratie – mutig und verletzlich zugleich“. Auf Einladung der SED-Opferbeauftragten des Deutschen Bundestages, Evelyn Zupke, diskutieren hier internationale Vorkämpferinnen für Demokratie mit Schülerinnen und Schülern.

HINWEIS: Medienvertreter benötigen für Ihre Teilnahme an den Programmpunkten im Reichstagsgebäude und im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus eine gültige Akkreditierung des Deutschen Bundestages (www.bundestag.de/akkreditierung(Interner Link)).

Aus Platzgründen ist für die Teilnahme am ‚Freedom and Security Women Summit‘ im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus zusätzlich zur gültigen Akkreditierung eine vorherige Anmeldung erforderlich. Bitte senden Sie dafür bis spätestens Montag, 9. November 2026, 10 Uhr eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrem Medium an die Geschäftsstelle der SED‑Opferbeauftragten Opferbeauftragten sed-opferbeauftragte@bundestag.de(E-Mail).