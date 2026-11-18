18. November 2026 Presse
Öffentliche Anhörungen in der Sitzungswoche vom 23. bis 27. November
Montag, 23. November 2026
- 11.00 Uhr: Verkehrsausschuss - Finanzierung der Infrastrukturgesellschaft(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700)
- 14.00 Uhr: Innenausschuss - KI-Migrationsverwaltungsgesetz(Interner Link) (Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 800)
Mittwoch, 25. November 2026
- 15.00 Uhr: Gesundheitsausschuss - Pflegeneuordnungsgesetz(Interner Link) (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101)
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung(Interner Link).