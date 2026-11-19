Stand: 19.11.2026 – Änderungen vorbehalten

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hält Laudatio auf die Preisträgerin des „Women for Security and Peace Award“ der Parlamentarischen Versammlung der NATO (NATO PV)

Zeit: 10.00 Uhr

Ort: Berlin-Mitte

Im Rahmen ihrer Jahrestagung in Berlin (20.-23.11.2026) verleiht die NATO PV den „Women for Security and Peace Award“. Mit der Auszeichnung wird herausragendes Engagement von Frauen im Bereich Frieden und Sicherheit gewürdigt. Die Preisträgerin wird auf der Veranstaltung bekannt gegeben.

Siehe: Pressemitteilung zur Tagung der NATO PV(Interner Link); die Akkreditierungsfrist ist abgelaufen.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt den Generalsekretär der NATO, Mark Rutte, zu einem Gespräch

Zeit: 15.00 Uhr (Bildtermin)

Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037

Hinweis: Zutritt zur Präsidialebene ab 14.50 Uhr

Dienstag, 24. November 2026

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt den Präsidenten des Europäischen Rechnungshofs, Tony Murphy, zu einem Gespräch

Zeit: 14.30 Uhr (Bildtermin)

Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037

Hinweis: Zutritt zur Präsidialebene ab 14.20 Uhr

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hält Ansprache beim Festakt 75 Jahre Deutsche Parlamentarische Gesellschaft

Zeit: 17.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Halle

Mittwoch, 25. November 2026

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt den palästinensischen Kinderrechtsanwalt, Khaled Quzmar, zu einem Gespräch

Zeit: 13.30 Uhr (Bildtermin)

Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037

Hinweis: Zutritt zur Präsidialebene ab 13.20 Uhr

Hinweis:

Zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages ist eine gültige Akkreditierung (Interner Link)notwendig.