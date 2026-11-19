Medienöffentliche Termine von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in der Sitzungswoche vom 23. bis 27. November 2026
Stand: 19.11.2026 – Änderungen vorbehalten
Montag, 23. November 2026
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hält Laudatio auf die Preisträgerin des „Women for Security and Peace Award“ der Parlamentarischen Versammlung der NATO (NATO PV)
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: Berlin-Mitte
Im Rahmen ihrer Jahrestagung in Berlin (20.-23.11.2026) verleiht die NATO PV den „Women for Security and Peace Award“. Mit der Auszeichnung wird herausragendes Engagement von Frauen im Bereich Frieden und Sicherheit gewürdigt. Die Preisträgerin wird auf der Veranstaltung bekannt gegeben.
Siehe: Pressemitteilung zur Tagung der NATO PV(Interner Link); die Akkreditierungsfrist ist abgelaufen.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt den Generalsekretär der NATO, Mark Rutte, zu einem Gespräch
Zeit: 15.00 Uhr (Bildtermin)
Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037
Hinweis: Zutritt zur Präsidialebene ab 14.50 Uhr
Dienstag, 24. November 2026
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt den Präsidenten des Europäischen Rechnungshofs, Tony Murphy, zu einem Gespräch
Zeit: 14.30 Uhr (Bildtermin)
Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037
Hinweis: Zutritt zur Präsidialebene ab 14.20 Uhr
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hält Ansprache beim Festakt 75 Jahre Deutsche Parlamentarische Gesellschaft
Zeit: 17.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Halle
Mittwoch, 25. November 2026
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt den palästinensischen Kinderrechtsanwalt, Khaled Quzmar, zu einem Gespräch
Zeit: 13.30 Uhr (Bildtermin)
Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037
Hinweis: Zutritt zur Präsidialebene ab 13.20 Uhr
Hinweis:
Zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages ist eine gültige Akkreditierung (Interner Link)notwendig.